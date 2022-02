“Il tour non è sold out, siamo lieti di annunciarlo: è bello poter scegliere il proprio posto senza stress”: il post di Ruggero de I Timidi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allora, è tutto vero. Nel senso che le date del tour sono vere date. Insomma, è una gag ma con un calendario ricchissimo. Ruggero de I Timidi fa tour da un pezzo, e sempre con successo. Unica cosa, le date non sono sold out. E lui, vero nome Andrea Sambucco (mette insieme la musica leggera anni ’60 a testi demenziali e lo fa con cognizione), ci scherza su e anzi piglia in giro “la grande mania del sold out” che da tempo assilla la musica italiana. Alcuni sono veri sold out, per carità. Ma l’andazzo è che uno annuncia 20 date e dopo 20 minuti 20, alè, biglietti finiti. “siamo lieti di annunciarvi che le prevendite del tour Just Ruggero stanno procedendo con la massima timidezza! – scrive su Facebook – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allora, è tutto vero. Nel senso che le date delsono vere date. Insomma, è una gag ma con un calendario ricchissimo.de Ifada un pezzo, e sempre con successo. Unica cosa, le date non sonoout. E lui, vero nome Andrea Sambucco (mette insieme la musica leggera anni ’60 a testi demenziali e lo fa con cognizione), ci scherza su e anzi piglia in giro “la grande mania delout” che da tempo assilla la musica italiana. Alcuni sono veriout, per carità. Ma l’andazzo è che uno annuncia 20 date e dopo 20 minuti 20, alè, biglietti finiti. “di annunciarvi che le prevendite delJuststanno procedendo con la massima timidezza! – scrive su Facebook – ...

Advertising

FiorinoLuca : La verità è che per un ragazzo di 19 anni alle prime esperienze nel Tour è normalissimo avere alti e bassi. Non è… - RadioItalia : Chi non vede l’ora di risentire Marco live?! In trepidante attesa del tour ?? @mengonimarco #Sanremo2022… - RaiRadio2 : «Non sono obiettiva come tutte le cose che hai appena finito. È un po' tutto surreale, me ne renderò conto dopo. Sp… - armygirl___ : RT @Ateezitalypriv: ?? curiosita 080222 [#ateez] D: cosa vi esalta di più dell'anno a venire? Hongjoong: Abbiamo in programma di fare un t… - mcgiftz : RT @monstacyrus: “caro diario, ho deciso che manderò a fanculo i miei fan. quest’anno non avranno nuova musica, nessuno photoshoot e/o altr… -

Ultime Notizie dalla rete : tour non Erano i re delle notti in discoteca ora lavorano in un supermercato causa Covid: la nuova vita dei due Micheli Intanto abbiamo lanciato Parioli in tour grazie ai locali che ci ospitano. Sabato saremo da Gambaro ... Il Covid è stata una mazzata tremenda ma noi non ci siamo fermati del tutto, la musica continua a ...

'PerdutaMente', a San Valentino la proiezione evento Di un amore come cura, e non di chi è colpito dall'Alzheimer, ma di chi è vicino ai pazienti. Prima tappa del tour di presentazioni di PerdutaMente è Roma, con un doppio appuntamento Lunedì 14 presso ...

“Il tour non è sold out, siamo lieti di annunciarlo: è bello poter scegliere il proprio posto senza… Il Fatto Quotidiano Vincenzo Nibali, cambio di programma e dubbi sul ritiro Tuttavia, dopo una valutazione più approfondita, abbiamo capito che non era possibile se voglio anche correre Giro e Tour. "Abbiamo dunque deciso di focalizzarci sui miei punti di forza e fare il Giro ...

TOUR OF OMAN. GAVIRIA ROMPE IL GHIACCIO, 9° PERON Il colombiano della UAE Emirates ha vinto la prima tappa del Tour of Oman, la Al Rustaq Fort- Muscat di 138 ... ha cercato di sorprendere gli avversari, ma il gruppo non gli ha concesso spazio ed è ...

Intanto abbiamo lanciato Parioli ingrazie ai locali che ci ospitano. Sabato saremo da Gambaro ... Il Covid è stata una mazzata tremenda ma noici siamo fermati del tutto, la musica continua a ...Di un amore come cura, edi chi è colpito dall'Alzheimer, ma di chi è vicino ai pazienti. Prima tappa deldi presentazioni di PerdutaMente è Roma, con un doppio appuntamento Lunedì 14 presso ...Tuttavia, dopo una valutazione più approfondita, abbiamo capito che non era possibile se voglio anche correre Giro e Tour. "Abbiamo dunque deciso di focalizzarci sui miei punti di forza e fare il Giro ...Il colombiano della UAE Emirates ha vinto la prima tappa del Tour of Oman, la Al Rustaq Fort- Muscat di 138 ... ha cercato di sorprendere gli avversari, ma il gruppo non gli ha concesso spazio ed è ...