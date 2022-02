Il tabellone di Coppa Italia, i quarti di finale: Atalanta out, la Fiorentina vince al 93? (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Coppa Italia è entrata ormai nella fase decisiva. La prima partita ha visto il successo dell’Inter contro la Roma. Passano due minuti e la squadra di Inzaghi passa in vantaggio: grande azione del solito Perisic e Dzeko sigla il gol dell’ex. Al 68? il raddoppio con un tiro fantastico di Sanchez che si infila all’incrocio. Finisce 2-0. I nerazzurri affronteranno il Milan, prestazione devastante dei rossoneri contro la Lazio: 4-0 con i gol di Leao, doppietta di Giroud e Kessie. Pomeriggio di spettacolo a Bergamo: Atalanta-Fiorentina ha sorpreso davvero tutti. La squadra di Gasperini non è riuscita a portare a casa la vittoria cedendo ai viola al 93?. Il match è terminato 2-3, con le reti di Piatek, Zappacosta, Boga, Piatek e Milenkovic. Infine Juventus-Sassuolo, la squadra di Allegri si candida ad un ruolo da ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laè entrata ormai nella fase decisiva. La prima partita ha visto il successo dell’Inter contro la Roma. Passano due minuti e la squadra di Inzaghi passa in vantaggio: grande azione del solito Perisic e Dzeko sigla il gol dell’ex. Al 68? il raddoppio con un tiro fantastico di Sanchez che si infila all’incrocio. Finisce 2-0. I nerazzurri affronteranno il Milan, prestazione devastante dei rossoneri contro la Lazio: 4-0 con i gol di Leao, doppietta di Giroud e Kessie. Pomeriggio di spettacolo a Bergamo:ha sorpreso davvero tutti. La squadra di Gasperini non è riuscita a portare a casa la vittoria cedendo ai viola al 93?. Il match è terminato 2-3, con le reti di Piatek, Zappacosta, Boga, Piatek e Milenkovic. Infine Juventus-Sassuolo, la squadra di Allegri si candida ad un ruolo da ...

