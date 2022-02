Il risvolto inaspettato della legge britannica sul controllo dell’età per guardare i porno (Di giovedì 10 febbraio 2022) La legge non è ancora legge, ma già stanno emergendo le prime perplessità e la previsioni sui risvolti dell’eventuale introduzione di quella norma che obbligherebbe la verifica dell’età – attraverso un documento d’identità o una carta di credito – per l’accesso ai siti hard in Gran Bretagna. Il provvedimento è in discussione in questi giorni all’interno delle sale del governo britannico, e l’idea del Ministero che si occupa del Digitale nel Paese sembra essere proprio quella di andare verso l’approvazione. L’obiettivo, ovviamente, è quello di “salvaguardare” i minori che, dunque, non potrebbero più avere accesso ai portali che contengono materiale (foto o video) pornografico. Ma non è tutto oro quello che luccica. LEGGI ANCHE > I siti hard in Gran Bretagna potrebbero richiedere l’età dell’utente al ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lanon è ancora, ma già stanno emergendo le prime perplessità e la previsioni sui risvolti dell’eventuale introduzione di quella norma che obbligherebbe la verifica– attraverso un documento d’identità o una carta di credito – per l’accesso ai siti hard in Gran Bretagna. Il provvedimento è in discussione in questi giorni all’interno delle sale del governo britannico, e l’idea del Ministero che si occupa del Digitale nel Paese sembra essere proprio quella di andare verso l’approvazione. L’obiettivo, ovviamente, è quello di “salva” i minori che, dunque, non potrebbero più avere accesso ai portali che contengono materiale (foto o video)grafico. Ma non è tutto oro quello che luccica. LEGGI ANCHE > I siti hard in Gran Bretagna potrebbero richiedere l’età dell’utente al ...

