Il re | il trailer della nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti

Ecco il trailer de Il re, serie drammatica ambientata in un carcere con protagonista Luca Zingaretti, dal 18 marzo su Sky e NOW Ecco il trailer de Il re, prison drama in otto puntate con protagonista Luca Zingaretti che debutterà il 18 marzo su Sky e NOW. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, e diretta da Giuseppe Gagliardi (1992), Il re vede Zingaretti protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura – il San Michele – in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. Cast e crew Nel cast della serie accanto a Luca ...

