Il principe William porta il progetto ambientalista ad Abu Dhabi | mentre Harry si concentra sull’eredità di Diana

Il principe William è atterrato negli Emirati Arabi per la sua prima visita ufficiale all'Estero dall'inizio della pandemia. Intanto il fratello minore, il principe Harry, ha rilasciato una breve intervista in cui ha dichiarato la sua intenzione di portare avanti i progetti della madre, Lady Diana. Nessun accenno, invece, alla decisione della regina Elisabetta di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

