Il Paradiso delle Signore | trama 10 febbraio | Rocco ha dimenticato Maria?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 10 febbraio 2022)torneranno prepotentemente alla ribalta al, come annuncia ladi oggi, giovedì 10. Il giovane, infatti, da quando si è trasferito a Roma, non dà più sue notizie e il suo rapporto consembra in bilico. Tuttavia, qualcosa cambierà e Armando, in particolare, riceverà informazioni poco rassicuranti sue si confronterà con Agnese, alla quale racconterà quello che ha saputo. I due saranno molto in apprensione e avranno il timore che le nozze tra il giovane sportivo epossano sfumare. Intanto, Veronica sarà sempre più sotto pressione per i problemi che la lettera minatoria che Gemma ha inviato a Gloria sta causando in famiglia. In particolare, oltre al ...