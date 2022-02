Il Papa contro il suicidio assistito, “deriva inaccettabile” che mina il “diritto alla cura” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dobbiamo essere grati per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dobbiamo essere grati per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano a uccidere. Dobbiamo accompagnaremorte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di. Ricordo che va sempre privilegiato ilper tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La vita è un, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, ...

