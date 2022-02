Il Medio Evo dei social | difendiamo Emma | travolgiamo di insulti Belen

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Facciamo una premessa che è d’obbligo. Purtroppo fino a qualche anno fa tutti noi, anche noi donne che scriviamo su queste pagine, avevamo una sensibilità diversa su certe tematiche. Ci veniva facile scrivere “ecco il prima e il dopo”, “ecco come si è rifatta male”, “guardalo con quella pancetta”, “forse quel vestito con qualche chilo di meno le sarebbe stato meglio“. E’ doveroso ammetterlo ma anche allo stesso tempo far notare che tanto è cambiato, negli ultimi due anni in particolare. Non solo una questione di stile, di maturità, ma soprattutto di una nuova sensibilità che prima di mettere insieme due parole con la tastiera, nero su bianco, ci porta a pensare come quelle parole potrebbero essere interpretate, a chi sono rivolte, perchè commentare in un dato modo. Ed è per questo motivo che non ci verrebbe mai in mente di dire cheMarrone ha delle gambe ...