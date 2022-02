Il Manchester United piomba su un centrocampista del Leicester (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Manchester United ha messo gli occhi centrocampista belga del Leicester City Youri Tielemans, 24 anni, valutato 40 milioni di sterline. Lo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilha messo gli occhibelga delCity Youri Tielemans, 24 anni, valutato 40 milioni di sterline. Lo...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Il Manchester United piomba su un centrocampista del Leicester Commenta per primo Il Manchester United ha messo gli occhi centrocampista belga del Leicester City Youri Tielemans, 24 anni, valutato 40 milioni di sterline. Lo riporta Star.

Chelsea e Manchester United interessate ad un talento del Reims Commenta per primo Chelsea e Manchester United hanno messo gli occhi sull'attaccante del Reims Hugo Ekitike . Come riporta l 'Express , nella sessione invernale era già stato seguito dal Newcastle .

United, male male. West Ham, scatto Champions. E l'Everton è in crisi senza fine La Gazzetta dello Sport Greenwood accusato di violenza: EA Sports cancella il giocatore da FIFA 22 Sport - Dopo le accuse per violenza mosse dalla sua fidanzata e la conseguente notte in cella, continuano i guai per Mason Greenwood. Il talentuoso attaccante del Manchester United infatti è stato ...

Wayne Rooney alla Bbc: io vittima dell'alcol, potevo morire o uccidere qualcuno Oggi è un manager del Derby County. Ma soprattutto è il giocatore che ha segnato più gol con la maglia dell'Inghilterra e con quella del Manchester United. Stiamo parlando di Wayne Rooney. Il ...

