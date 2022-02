Il Gop è di Trump | ma ci sono dei segnali inattesi di una resistenza

Advertising

SaracomemeSara : Trump afferma che McConnell 'non parla' per il GOP dopo che il senatore ha condannato la difesa dell'RNC della rivolta del 6 gennaio. - MilesQBlack1 : @GOP Crime in America #TrumpIsACriminal - nicvaccani : Vedi cosa è diventato il Gop conquistato e devastato da #Trump e ti ricordi l’ultimo grande presidente repubblicano… - DalpianoFabiola : RT @annaguaita: ?? Senza illudersi che il senatore McConnell voglia di colpo riscattare il GOP dalle grinfie di Trump, è comunque una buona… - AlfonsoFuggetta : RT @annaguaita: ?? Senza illudersi che il senatore McConnell voglia di colpo riscattare il GOP dalle grinfie di Trump, è comunque una buona… -

Ultime Notizie dalla rete : Gop Trump

Money.it

leggi anche Il dilemma del: serivince la nomination, poi riperde nel 2024? Sondaggi horror per Biden I motivi di questi sondaggi da incubo per Joe Biden sono diversi, con il Presidente ...La bocciatura della censura e il suo giudizio duro sull'assalto al Capitol lo mettono in opposizione al leader dei repubblicani alla Camera Kevin McCarthy e soprattutto a Donald, ispiratore ...Drinking water in all of Wausau's municipal wells have tested above the recommended state standards for PSAs known as 'forever chemicals' According to the Wausau Water Works, all six of the city's ...Mentre il Partito repubblicano nazionale diventa sempre più trumpiano, gli eletti al Congresso cominciano a comprendere che qualcosa non va. C’è una minaccia pendente sulle prossime elezioni: quella ...