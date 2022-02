Il giorno di San Valentino, un racconto dedicato alle festa degli innamorati (Di giovedì 10 febbraio 2022) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Il 14 febbraio è San Valentino per questo abbiamo deciso di dedicare il nostro racconto alla festa degli innamorati. Per farlo ci siamo ispirati ad una storia vera riportata dalla cronaca recente. La guardò un ultima volta mentre i fatti lo trascinavano lontano da lei il giorno di San Valentino . Michele Briga cercò negli occhi di Giulia un ultimo cenno d’assenso dietro il suo apparente silenzio. Una guardia carceraria non poteva certo esprimere i propri sentimenti verso un detenuto davanti a tutti per questo Michele si sarebbe accontentato di un semplice sorriso prima di andare a miglia di distanza tra lei. La fine di un sogno che qualche giorno fa aveva sacrificato per salvarle la vita in un una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Benvenuti nell’universo letterario di StoryLine. Il 14 febbraio è Sanper questo abbiamo deciso di dedicare il nostroalla. Per farlo ci siamo ispirati ad una storia vera riportata dalla cronaca recente. La guardò un ultima volta mentre i fatti lo trascinavano lontano da lei ildi San. Michele Briga cercò negli occhi di Giulia un ultimo cenno d’assenso dietro il suo apparente silenzio. Una guardia carceraria non poteva certo esprimere i propri sentimenti verso un detenuto davanti a tutti per questo Michele si sarebbe accontentato di un semplice sorriso prima di andare a miglia di distanza tra lei. La fine di un sogno che qualchefa aveva sacrificato per salvarle la vita in un una ...

