Il Giorno del Ricordo a Modica

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 10 febbraio, si celebra ildel, una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese. “La giornata istituzionale, dichiara l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, è stata indetta dal 2004 per ricordare le vittime dei massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Ildelsi lega alle violenze e uccisioni avvenute in Istria, Fiume e Dalmazia tra il 1943 e il 1947. La tragedia delle Foibe – nelle quali i partigiani comunisti fedeli a Tito gettarono, tra il 1943 e il 1945, migliaia di italiani – e il dramma degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, seguita alla sconfitta dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. La data del 10 febbraio per ildel...

In un primo momento si era anche detto certo che neldelitto si trovava a Roma. Eppure, come evidenziato dall'avvocato della famiglia Agostino, Fabio Repici, nella sua agenda1989 è ..."IlRicordo: intervista a Roberto Menia" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Roberto Menia (già deputato e sottosegretario per l'ambiente e la tutelaterritorio emare, Alleanza ...“Conservare e rinnovare la memoria è un impegno di civiltà”: così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno del Ricordo, che, istituito nel 2004 da una legge dello ...Il 10 febbraio cade il Giorno del ricordo, la controversa commemorazione dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano che alcuni vorrebbero equiparare alla .... Gli italiani dell'Istria furono a lun ...