Il giornalista è sicuro: “Il Milan vuole il talento belga!” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il giornalista Carlo Laudisia, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, è sicuro: il Milan in estate punterà due giocatori del Club Brugge. Si tratta di Noa Lang e Charles De Ketelaere. Per il primo però la richiesta dei belgi di 40 milioni di euro e la concorrenza del Liverpool potrebbero frenare sul nascere la trattativa. Diverso invece il discorso per De Ketelaere: il giovane talento, fresco di rinnovo, si sente pronto al salto di qualità e i suoi agenti stanno parlando con la dirigenza rossonera. La richiesta del Brugge è anche per lui di 40 milioni, ma la trattativa appare fattibile data la giovanissima età del fantasista (classe 2001), che giustificherebbe la spesa. Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) IlCarlo Laudisia, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, è: ilin estate punterà due giocatori del Club Brugge. Si tratta di Noa Lang e Charles De Ketelaere. Per il primo però la richiesta dei belgi di 40 milioni di euro e la concorrenza del Liverpool potrebbero frenare sul nascere la trattativa. Diverso invece il discorso per De Ketelaere: il giovane, fresco di rinnovo, si sente pronto al salto di qualità e i suoi agenti stanno parlando con la dirigenza rossonera. La richiesta del Brugge è anche per lui di 40 milioni, ma la trattativa appare fattibile data la giovanissima età del fantasista (classe 2001), che giustificherebbe la spesa.

