Il farmaco orale che riduce il rischio di ricovero tra i non vaccinati

AGI - Il nuovo farmaco orale molnupiravir con trattamento precoce ha ridotto il rischio di ospedalizzazione o morte negli adulti a rischio non vaccinati con Covid-19. Sono i risultati dello studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo condotto dal IMAT Oncomédica in Monteria, in Colombia e appena pubblicato sul New England of Medicine Journal. Cos'è il molnuripavir Per ridurre il rischio di progressione della malattia da coronavirus, sono necessari nuovi trattamenti e molnupiravir è un profarmaco antivirale orale a piccole molecole attivo contro sindrome respiratoria acuta grave del Covid-19. Lo scopo dello studio era valutare l'efficacia e la sicurezza del trattamento iniziato entro 5 giorni dall'insorgenza di segni o ...

