Il discorso perfetto | la recensione | Disastri familiari e cuori infranti

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lade Il, una commedia che fa dell'umorismo la sua cifra: pareti che si dissolvono, fermo immagine e un lungo monologo esistenziale per fare a pezzi i luoghi comuni del microcosmo familiare. Si apre con l'aneddoto su Darby Crash (cantante dei Germs) e il suo suicidio oscurato dalla morte di John Lennon avvenuta lo stesso giorno, il 7 dicembre 1980, e si chiude sulle note di "Sarà perché ti amo" de I ricchi e poveri. È questa la cornice che definisce i confini di una commedia nata dall'intenzione di trasporre sullo schermo "Il", romanzo del noto fumettista Fabrice Caro. L'adattamento è firmato dallo stesso regista Laurent Tirard, autore di alcune produzioni note al grande pubblico come Il piccolo Nicolas e i suoi genitori o Asterix & Obelix al servizio di Sua …

