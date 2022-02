Il ct del Camerun | «Anguissa è in ottime condizioni | torna a Napoli molto motivato»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non solo Koulibaly, ilritrova anche, rientrato dalla Coppa d’Africa. Del centrocampista azzurro ha parlato, a Radio Marte, il ct del, Toni Conceicao. “Spalletti ritroverà l’di sempre,e contento di dare una mano alla squadra. Con ilha fatto partite importanti, arriva ine con tanta voglia di conquistare obiettivi personali e di squadra con il”. Conceicao ha raccontato cosa gli ha dettodella sua esperienza a. “Mi ha parlato della sua situazione in Italia e mi ha detto che è, che la squadra èforte e che si trova ...

