Il costo dell’energia e l’inflazione rallentano la ripresa nell’Ue

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le previsioni d’inverno della Commissione europea confermano la crescita generalizzata dopo gli anni della pandemia da Covid19, ma a un ritmo ridotto rispetto al 2021. Il rallentamento è più marcato di quanto previsto dall’esecutivo comunitario alla fine dello scorso anno, a causa soprattutto della massiccia diffusione della variante Omicron, degli alti prezzie delle carenze di materie prime. Entro la fine del 2022, comunque, tutti gli Stati membri avranno raggiunto i livelli pre-pandemici. Crescita sì, ma rallentataLe previsioni d’inverno, così come quelle d’estate, sono una sorta di «aggiornamento» rispetto al pacchetto completo di stime economiche che viene pubblicato dalla Commissione due volte l’anno, in primavera e in autunno. Rispetto ai dati presentati lo scorso novembre c’è una stima al ribasso per il 2022: il Prodotto interno lordo dell’Ue ...