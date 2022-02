Il Cantante Mascherato, novità assoluta | Milly spiffera tutto ad Antonella (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato è pronto a partire con la sua terza edizione. Dopo il grande successo degli anni scorsi, Milly Carlucci rilancia il suo show con tutte le sue entusiasmanti novità. E ne ha parlato anche in diretta con Antonella. Il Cantante Mascherato – 1. Siamo ormai alla vigilia della terza edizione dello show condotto da Milly Carlucci e prodotto da Endemol Shine Italy. L’appuntamento, da segnare in rosso sui nostri calendari, è infatti per venerdì 11 febbraio, in prima serata, su Rai 1. Le puntate di questa terza edizione saranno 6. Il Cantante Mascherato, Milly-Carlucci-Antonella-Clerici-AltranotiziaDopo la presentazione ufficiale de Il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilè pronto a partire con la sua terza edizione. Dopo il grande successo degli anni scorsi,Carlucci rilancia il suo show con tutte le sue entusiasmanti. E ne ha parlato anche in diretta con. Il– 1. Siamo ormai alla vigilia della terza edizione dello show condotto daCarlucci e prodotto da Endemol Shine Italy. L’appuntamento, da segnare in rosso sui nostri calendari, è infatti per venerdì 11 febbraio, in prima serata, su Rai 1. Le puntate di questa terza edizione saranno 6. Il-Carlucci--Clerici-AltranotiziaDopo la presentazione ufficiale de Il ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - corrifulmine : @dario_head Tananai al cantante mascherato da un lato è stato inviato - Linda3712189723 : @Antonio38894751 @Nairob19 Spero il secondo ???? il cantante mascherato non credo. Comunque io non idealizo guardo qu… - Antonio38894751 : @Linda3712189723 @Nairob19 Uhhh ognuno pensa di tutto?? che siano depistaggi perché in realtà sta facendo il cantant… - tweetookk : @niccolo_fabbri @RaiDue Secondo te quanto farà in share il cantante mascherato ? -