Il Cantante Mascherato | I Cugini di Campagna cantano i Maneskin dopo le accuse

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Venerdì 11 febbraio su Rai 1 andrà in onda la nuova stagione de Il. Per l’occasione, Milly Carlucci ha deciso di sfoderare gli artigli facendo esibire 12 artisti che duetteranno insieme alle maschere in gara. Tra di loro ci saranno alcuni cantanti noti tra cui Arisa, Marco Masini, Fausto Leali e anche Idi. Specie questi ultimi hanno spiazzato con una decisione inattesa, ovvero, vestiranno i panni dei. La scelta de Ididi interpretare iLa prima puntata de Ilsi accinge a riaprire i battenti. Tutto è pronto per il grande esordio, che nella puntata di venerdì 11 febbraio si troverà a scontrarsi con il debutto della nuova fiction ...

Dopo la rottura, avvenuta subito dopo la chiusura di Ballando con le stelle , Arisa e Vito Coppola tornano insieme sul palco de Il, in partenza su Rai Uno venerdì 11 febbraio. Arisa sarà tra i giurati mentre Vito farà parte del corpo di ballo e aiuterà Sara Di Vaira con le investigazioni. Silvia Toffanin a ...Il popolare conduttore sta per tornare però anche nella giuria de 'Il' . Oggi in conferenza stampa Flavio Insinna ha raccontato: 'La maschera dà libertà. Il direttore Stefano ...Adesso, potrebbero essere i Cugini di Campagna a imitare i Maneskin sul palco de Il Cantante Mascherato, come svelato da Fanpage. Cugini di Campagna ospiti a Il Cantante Mascherato cantano la hit dei ...Ci siamo, siamo prossimi al debutto della terza edizione de "Il cantante mascherato". Anche in quest’edizione 12 personaggi si sfideranno attraverso ...