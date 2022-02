Il bollettino Oltre 150 mila morti da inizio pandemia Oggi 75 861 casi e 325 vittime 

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Lazio, bollettino 10 febbraio: 15 morti e 8.133 casi in più (oltre 4mila a Roma) - leggoit : Covid Lazio, bollettino 10 febbraio: 15 morti e 8.133 casi in più (oltre 4mila a Roma) - corriereveneto : Covid in Veneto, il bollettino: oltre 7mila nuovi positivi e 27 vittime - News_24it : LATINA – Il consueto bollettino diramato dalla Asl che va dal 2 all'8 febbraio riporta oltre 2000 bambini positivi… - news24_city : Covid, il bollettino: superata quota 500mila guariti, oltre 7 mila i nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Oltre

Corriere della Sera

Ancora due morti nelcovid del vercellese che conta anche 143 contagi e 305 guariti. In Piemonte il tasso di ... 497.218 Torino, 33.320 Vercelli, 33.479 Verbano - Cusio - Ossola,a 4.Intanto, l'ultimorelativo a mercoledì 9 febbraio registra 81.367 casi e 384 morti in ... non c'è ragione per mantenere stato di emergenza" per Covidil 31 marzo. "Progressivamente, ...Oggi nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi al Covid (+137), sono ...Covid in Italia, il bollettino di giovedì 10 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 75.861 su 683.715 tamponi (ieri erano stati 81.367 su ...