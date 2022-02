“Iena che non sei altro” GF Vip | guerra nella Casa | da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge fiumi di veleno

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora feroci attacchi al ‘GF Vip’. Le ultime ore sono state forse le più infuocate, da quando il reality show è in corso. Infatti, vi abbiamo raccontato in articoli precedenti della lite tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni e della rabbia dicontro laper essere stata trascurata. Infatti, non ha mangiato nulla ma nessuno si era interessato delle sue condizioni. E ora in coro sia lei chehanno deciso di criticare pesantemente una compagna di avventura. Parole davvero pesanti. Prima di raccontarvi tutto sulle dichiarazioni di, ecco cosa è successo tra Lulù e Sophie. Le discussioni ono nate a causa dell’aperitivo, che viene preparato ogni giovedì al ‘GF Vip’. Quando ...

Quest'ultima non appena Katia le ha detto: 'Nathaly è una' , ha confermato: ' Quello lo sapevo già , purtroppo non l'avevo capita, i primi giorni provavo a giustificare, mamma mia'.... una volta andata via, l'ex di Baudo ha farfugliato un "pussa via" tra i dentiha fatto ... 🌈 (@crudeliadevip) February 10, 2022 Katia:Nathalie è una.. Soleil: Quello lo sapevo già, ...la iena Nicolò De Devitiis. Ecco il video dal Festival di Sanremo, andato in onda durante la prima puntata del programma Le Iene, su Italia 1. Rappresenta il loro debutto in televisione. Fuori ...Nonostante la sua fama, Barù non è solito fornire molti dettagli sulle sue relazioni sentimentali. Sappiamo, però, che in passato è stato fidanzato con una celebre conduttrice. Barù, discendente della ...