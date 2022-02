(Di giovedì 10 febbraio 2022) Stamattina ihanno scoperto cheBellinella Casa delVip. Le immancabili urla fuori dalle quattro mura di Cinecittà hanno messo in guardia la moglie: “stai attenta,rientra”. IchealVip: ladiLa modella venezuelana, proprio in quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : I vipponi scoprono che Alex rientrerà al Grande Fratello Vip: la reazione di Delia e Soleil – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : vipponi scoprono

Blog Tivvù

che Alex rientrerà al Grande Fratello Vip: la reazione di Delia La modella venezuelana, proprio in quel momento, si trovava in giardino con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. ...Una notizia che già era stata resa nota diverse settimane fa, ma della quale i '' erano all'oscuro. E ora si trovano a fare i conti con tutta un'altra realtà. Convinti di concludere il loro ...Qualcuno infatti si è recato fuori le mura del loft di Cinecittà e ha urlato la notizia del ritorno di Belli ai Vipponi. Naturalmente anche la ... e non sono mancate le loro reazioni. Dopo aver ...Subito dopo la diretta di ieri sera del Gf Vip 2021 i vipponi si sono ritrovati in camera, ed in particolare Barù, con Jessica e Lulù. (Il Sussidiario.net) Il tutto davanti agli occhi di Lulù. Ecco ...