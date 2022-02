Advertising

emmeci_effe : RT @davidallegranti: Una lettera bellissima e commovente — “I miei vent'anni al tempo del Covid'. Lettera di Giovanni, studente https://t.c… - granmartello : RT @davidallegranti: Una lettera bellissima e commovente — “I miei vent'anni al tempo del Covid'. Lettera di Giovanni, studente https://t.c… - davidallegranti : Una lettera bellissima e commovente — “I miei vent'anni al tempo del Covid'. Lettera di Giovanni, studente… - sgt_pepper0ni : il self titled dei Blur e Fa Niente di Giorgio Poi tra i miei comfort album di sempre entrambi pubblicati il 10 feb… - heehoonbin : prendere un biglietto dell'aereo a 5 euro e partire con solo uno zaino è stata la cosa migliore che ho fatto nei miei vent'anni -

Ultime Notizie dalla rete : miei vent

Tuttosport

"Sarò per sempre giudicata per ciò che ho fatto all'inizio dei'anni? C'è qualche altra cosa che avrei potuto fare per chiudere questo capitolo? Sarò eternamente intrappolata in un passato ...Insieme aiamici - ai quali devo molto - nel rispetto delle regole previste, abbiamo riscoperto il valore delle piccole cose . Il valore di una partita a poker o semplicemente di una ...Ma col tempo ci si abitua un po’ a tutto, ci si adatta. Insieme ai miei amici - ai quali devo molto - nel rispetto delle regole previste, abbiamo riscoperto il valore delle piccole cose. Il valore di ...Il direttore sportivo schietto: “Ci si allena su un campetto come vent’anni fa. A fine stagione vedremo se il mio lavoro sarà giudicato positivamente e in quel caso farò delle richieste” Presente ma ...