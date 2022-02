I legali presenteranno ricorso contro la sospensione dello statuto del M5s

(Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Riunione con Conte Grillo edal notaio Amato durata 2 ore e mezza. Nel corso della riunione hanno concordato tutti i, si apprende da fonti M5s, che le delibere sono valide alla luce del regolamento del 2018: si presenterà al tribunale di Napoli immediatamente istanza di revoca alla luce di questo documento che certifica la piena regolarità offrendo al giudice della causa di poter prendere atto della validità e quindi efficacia delle delibere contestate. Si confida che gli elementi emersi consentano di poter ottenere una tempestiva revoca, si sottolinea. "Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento. Quindi state tranquilli". Ha detto Beppe Grillo lasciando con Giuseppe Conte lo studio del notaio del Movimento. I due sono usciti a braccetto.

AGI - Riunione con Conte Grillo e legali dal notaio Amato durata 2 ore e mezza. Nel corso della riunione hanno concordato tutti i legali, si apprende da fonti M5s, che le delibere sono valide alla ...Il caso verrà esaminato dalla Corte di appello il prossimo 18 febbraio, quando insieme ai legali delle due coppie interessate dal provvedimento, si presenteranno davanti ai giudici anche gli avvocati ...