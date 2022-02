I familiari delle vittime nelle bare di Bergamo querelano Montesano (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - I familiari delle persone morte per Covid che avevano i loro cari nelle bare sui camion di Bergamo querelano il giornalista di ‘Libero' Tommaso Montesano per “il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime” in relazione al tweet negazionista di martedì. La querela è stata depositata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo. “La querela riguarda simbolicamente tutti i familiari che hanno avuto i loro cari su quei camion militari", spiega all'AGI Locati il cui padre era in una di quelle bare. ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Ipersone morte per Covid che avevano i loro carisui camion diil giornalista di ‘Libero' Tommasoper “il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di” in relazione al tweet negazionista di martedì. La querela è stata depositata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo. “La querela riguarda simbolicamente tutti iche hanno avuto i loro cari su quei camion militari", spiega all'AGI Locati il cui padre era in una di quelle. ...

Palazzo_Chigi : Draghi a #Genova: La storia recente della città e il coraggio dei genovesi ci mostrano come ripartire dopo una trag… - RaiNews : 'Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti d… - Ursus20473993 : RT @RescueMed: 'Si occupano delle pratiche di regolarizzazione per #immigrati, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richieste… - sulsitodisimone : I familiari delle vittime nelle bare di Bergamo querelano Montesano - RescueMed : 'Si occupano delle pratiche di regolarizzazione per #immigrati, permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari,… -

Ultime Notizie dalla rete : familiari delle LUIGI PROIETTI DETTO GIGI - Al cinema solo dal 3 al 9 marzo All'interno del film trovano spazio anche le testimonianze preziose e dettagliate di alcune delle ... Intervistando colleghi, amici, familiari. Tutti rapiti dalle gesta artistiche di un autentico eroe ...

