I familiari dei morti nelle bare di Bergamo querelano Montesano per il tweet negazionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI I familiari delle persone morte per Covid che avevano i loro cari nelle bare sui camion di Bergamo querelano il giornalista di ‘Libero' Tommaso Montesano per “il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime” in relazione al tweet negazionista di ieri. La querela è stata depositata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo. "Vilipendio contro la pietà dei defunti e diffamazione' “La querela riguarda simbolicamente tutti i familiari che hanno avuto i loro cari su quei camion militari – spiega all'AGI Locati il cui padre era in una di ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI Idelle persone morte per Covid che avevano i loro carisui camion diil giornalista di ‘Libero' Tommasoper “il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime” in relazione aldi ieri. La querela è stata depositata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo. "Vilipendio contro la pietà dei defunti e diffamazione' “La querela riguarda simbolicamente tutti iche hanno avuto i loro cari su quei camion militari – spiega all'AGI Locati il cui padre era in una di ...

