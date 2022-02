I discount: «Prezzi, presto aumenterà tutto». I rincari del pane e degli altri prodotti della spesa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Patrizio Podini, fondatore della catena di supermercati Md, in un’intervista rilasciata al Mattino oggi parla dei rincari dovuti al boom dell’energia e delle materie prime. E spiega che anche i suoi discount dovranno aumentare i Prezzi: «Noi aumenteremo un po’ i Prezzi cercando di contenerli al massimo, ma speriamo di conquistare nuovi consumatori e che questi, quando confronteranno i nostri Prezzi con quelli dei supermercati, ribadiranno la nostra competitività». Secondo Podini dopo i rincari di ferro e alluminio e l’esplosione dei costi dei noli dalla Cina gli aumenti sono difficili da prevedere. E aggiunge: «Vuole un esempio? I pomodori rossi. I costi per un chilo o una scatola di pelati arriveranno ad agosto, quando ci saranno i primi confezionamenti, al 25% in ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Patrizio Podini, fondatorecatena di supermercati Md, in un’intervista rilasciata al Mattino oggi parla deidovuti al boom dell’energia e delle materie prime. E spiega che anche i suoidovranno aumentare i: «Noi aumenteremo un po’ icercando di contenerli al massimo, ma speriamo di conquistare nuovi consumatori e che questi, quando confronteranno i nostricon quelli dei supermercati, ribadiranno la nostra competitività». Secondo Podini dopo idi ferro e alluminio e l’esplosione dei costi dei noli dalla Cina gli aumenti sono difficili da prevedere. E aggiunge: «Vuole un esempio? I pomodori rossi. I costi per un chilo o una scatola di pelati arriveranno ad agosto, quando ci saranno i primi confezionamenti, al 25% in ...

