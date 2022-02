I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 75.861 casi positivi da coronavirus e 325 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 18.676 (606 in meno di ieri), di cui 1.322 nei reparti di terapia intensiva (28 Leggi su ilpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 75.861 casi positivi dae 325 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 18.676 (606 in meno di ieri), di cui 1.322 nei reparti di terapia intensiva (28

