I camionisti No Vax puntano a bloccare Los Angeles per il Super Bowl (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il dipartimento di sicurezza interna Usa ha diramato un'allerta in cui avverte che i camionisti No Vax americani, sulla scia dei colleghi canadesi che stanno bloccando la città di Ottawa da giorni con ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il dipartimento di sicurezza interna Usa ha diramato un'allerta in cui avverte che iNo Vax americani, sulla scia dei colleghi canadesi che stanno bloccando la città di Ottawa da giorni con ...

Advertising

fattoquotidiano : Canada, Ford e Toyota annunciano la chiusura temporanea delle fabbriche a causa delle proteste dei camionisti No vax - marialetiziama9 : RT @fattoquotidiano: Canada, Ford e Toyota annunciano la chiusura temporanea delle fabbriche a causa delle proteste dei camionisti No vax h… - gioporce : RT @DomaniGiornale: C’è una connessione stretta tra il mondo trumpiano che rivendica l’assalto al Campidoglio, la protesta dei camionisti n… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Canada, Ford e Toyota annunciano la chiusura temporanea delle fabbriche a causa delle proteste dei camionisti No vax h… - ale_poggia : RT @fattoquotidiano: Canada, Ford e Toyota annunciano la chiusura temporanea delle fabbriche a causa delle proteste dei camionisti No vax h… -