(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo l’esordio della giornata di ieri dedicato alB, oggi ha preso il via anche il cammino delC per quanto riguarda il torneo didei Giochi Olimpici invernali di. Ilin programma era un interessante, e lo spettacolo non è affatto mancato. Successo per 3-2 degli scandinavi che, quindi, ingranano subito la giusta marcia nel torneo con i Cinque Cerchi.3-2: la sfida si sblocca dopo soli 9:42 con lache va a segno con Wallmark su assist di Holmberg. Laci prova, ma iltempo si conclude sull’1-0. Risultato che cambia dopo soli 30 ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Pechino 2022: nel primo match del Gruppo C la Svezia piega la Lettonia 3-2 #Beijing2022… - MattStaffordQB1 : RT @BroginiAlessio: L'altra grande franchigia professionistica simbolo della città sono i Los Angeles Kings dell'Hockey su ghiaccio ( NHL)… - BroginiAlessio : L'altra grande franchigia professionistica simbolo della città sono i Los Angeles Kings dell'Hockey su ghiaccio ( N… - AlatiGiulio : @StefanoPutinati Già mi manca il curling, e lo dice uno sciatore (ex campione italiano di vela 2004) che ama l’hock… - ilbassanese : Hockey ghiaccio, scudetto: Migross Asiago comincia bene battendo Cortina (4-1) -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio

Eurosport IT

... sci alpino, sci di fondo, pattinaggio velocità, pattinaggio di figura, slittino, freestyle, snowboard,, curling, skeleton . Nelle prime sette si assegnano medaglie, mentre le ultime ...... a partire da mercoledì 2 febbraio, infatti, sono già in programma i primi eventi di curling,sue sci freestyle. Per l'assegnazione delle prime medaglie, invece, bisognerà attendere ...Dopo l’esordio della giornata di ieri dedicato al Gruppo B, oggi ha preso il via anche il cammino del Gruppo C per quanto riguarda il torneo di hockey ghiaccio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino ...Li guardi sbattere l’avversario sulla balaustra, senti il crac della bastonata e pensi che siano tutti muscoli, nervi, cattiveria e denti rotti quelli dell’hockey su ghiaccio. Anche in clima olimpico.