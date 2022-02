Hisense | come sfruttare al massimo la TV per il gaming

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 10 febbraio 2022)A7GQ è il compagno di squadra perfetto per tutti i gamer, con modalità dedicate e caratteristiche all’avanguardia. Inoltre, grazie alla collaborazione con Fnatic,è sempre più vicino a tutti gli appassionati del genere Nel corso degli ultimi anni, l’industria dei videogiochi è cresciuta in modo esponenziale, a causa del lockdown ma anche grazie al fiorire di nuovi social media dedicati –Twitch – che hanno aiutato a trovare modi diversi per impiegare il tanto tempo trascorso in casa. Questo ha portato a una vera e propria rivoluzione nel modo in cui i videogame vengono concepiti: non più semplici passatempi per pochissimi, ma un settore in forte sviluppo che trova sempre più ampi consensi tra appassionati e non solo. Il diffuso fenomeno degli e-Sports è l’esempio perfetto di questo cambiamento: si tratta di una ...