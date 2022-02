“Hanno ucciso l’uomo ragno” compie 30 anni, ecco com’è nata (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Hanno ucciso l’uomo ragno” è uno dei pezzi più iconici degli 883, il gruppo musicale fondato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Oggi compie 30 anni ed è ancora una delle canzoni più amate e ascoltate dai fan. “Hanno ucciso l’uomo ragno” compie 30 anni, ma come è nata? Ciò che non tutti sanno è come è nata “Hanno ucciso l’uomo ragno”. Bisogna dire grazie a un “panino piccante”. Lo ha raccontato lo stesso Max Pezzali, qualche anno fa, in un’intervista a Radio Club 91: “Andammo al Bar del Turista a Pavia, era pomeriggio, ci prendemmo il panino piccante, pancetta e tabasco, una ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) “” è uno dei pezzi più iconici degli 883, il gruppo musicale fondato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Oggi30ed è ancora una delle canzoni più amate e ascoltate dai fan. “30, ma come è? Ciò che non tutti sanno è come è”. Bisogna dire grazie a un “panino piccante”. Lo ha raccontato lo stesso Max Pezzali, qualche anno fa, in un’intervista a Radio Club 91: “Andammo al Bar del Turista a Pavia, era pomeriggio, ci prendemmo il panino piccante, pancetta e tabasco, una ...

Advertising

FBiasin : Il 10 febbraio 1992, ovvero 30 anni fa, usciva “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, decisamente più di un album. Chi c’era,… - Giorgiolaporta : Adesso i #NoVax hanno anche ucciso i malati di #cancro! Detto soprattutto da una #Ronzulli, esponente di una… - TINITINITINI140 : RT @arsagaidra: ?? Hanno ucciso l'uomo ragno chi sia stato non si sa forse quelli della mala forse la pubblicità ?? - enryfifty7 : @SardoneSilvia we neretta... chi ha ucciso gli italiani nelle foibe erano jugoslavi in vece i fascisti italiani… - colamartino77 : Ora metà dirà che lo hanno ucciso. L’altra metà invece avrà la conferma che stava male, delirava da tempo e si vedeva…. -