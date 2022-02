Habilita San Marco | il nuovo ambulatorio di medicina ipobarica

(Di giovedì 10 febbraio 2022) InSandi Bergamo è stato avviato ildi. Il referente di questo servizio è il Dr. Christian Salaroli. È lui che ha spiegato che la definizione “”, per essere più facilmente compresa dall’utenza, può essere anche sostituita da “di montagna”. «Tecnicamente questosi occupa di, ma per far passare meglio il messaggio di quali aspetti comprenda, abbiamo deciso si definirla “di montagna”». Che cosa è compreso nelladi montagna? “Tutto ciò che comporta un intervento medico per adattare una persona a fare sport a partire da chi lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Habilita San

Prima Bergamo

Dopo una sospensione temporanea delle attività durata poco più di tre settimane, ha riaperto oggi (martedì 18 gennaio) il PoliambulatorioMarco, in piazza della Repubblica. Gli spazi sono stati completamente riorganizzati per rendere più fruibile l'accesso ai servizi. Il già alto livello qualitativo delle prestazioni ...Un esempio concreto: 70 euro richiesti all'Humanitas, provincia di Milano 80 euro al PoliclinicoDonato 92 euro nelle sedi del gruppo120 euro al PoliclinicoMarco di Bergamo. Valori ...Habilita promuove da sempre l’aspetto legato alla prevenzione. In Habilita San Marco, completamente rinnovato negli spazi dopo gli interventi di ristrutturazione di inizio d’anno, è attivo il servizio ...Nuovo look per Habilita San Marco che dopo una temporanea sospensione dell’attività durata poco più di tre settimane ha riaperto all’utenza. Il Poliambulatorio di Piazza del ...