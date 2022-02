“Ha esalato l’ultimo respiro con nostro figlio sul petto e la mia mano nella sua” Mamma fa cesareo così che papà malato possa conoscere il figlio

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Unaha partorito in anticipoche suo marito potesse prendere il bambino in braccio almeno una volta dato che gli restavano pochi giorni da vivere. Haley Parke e suo marito John Brinton aspettavano il loro secondo bambino. Ma nel frattempo John lottava anche contro il cancro che gli era stato diagnosticato nel gennaio 2021. I due erano sposati solo da 3 anni e avevano un bambino piccolo. Sapevano che John aveva solamente qualche mese di vita e avevano discusso la possibilità che Haley partorisse in anticipoche il marito potesseil bambino. Ma il 28 novembre la famiglia ha ricevuto un altro duro colpo. John è stato ricoverato e ha saputo che gli rimanevano solo pochi giorni di vita. Haley Parke“Mancavano ancora 3 settimane alla nascita di...