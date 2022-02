Grillo in Movimento su Roma. Per la pace tra Luigi e Giuseppe. Il Garante al lavoro per chiudere le grane legali. Per ripartire vuole un accordo tra leader e ministro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Parlando con i parlamentari pentastellati si comprende immediatamente che l’attesa è palpabile: tutti sono in attesa dell’arrivo a Roma di Beppe Grillo, previsto oggi. Come già accaduto in passato, nei momenti di difficoltà il Movimento cinque stelle affida le sue sorti – e dunque il suo stesso futuro – nelle mani del suo creatore, e oggi Garante. Che, secondo quanto risulta dalle voci che si rincorrono nelle chat del Movimento, è intenzionato a cogliere la fase di stallo per ricostituire e, per così dire, “rifondare” il Movimento Cinque stelle. Da una parte Garantendo quella svolta e quell’evoluzione fortemente auspicate da Conte, dall’altra però assicurando una maggiore tutela dei principi pentastellati, a cominciare da una partecipazione orizzontale più diffusa e da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Parlando con i parlamentari pentastellati si comprende immediatamente che l’attesa è palpabile: tutti sono in attesa dell’arrivo adi Beppe, previsto oggi. Come già accaduto in passato, nei momenti di difficoltà ilcinque stelle affida le sue sorti – e dunque il suo stesso futuro – nelle mani del suo creatore, e oggi. Che, secondo quanto risulta dalle voci che si rincorrono nelle chat del, è intenzionato a cogliere la fase di stallo per ricostituire e, per così dire, “rifondare” ilCinque stelle. Da una partendo quella svolta e quell’evoluzione fortemente auspicate da Conte, dall’altra però assicurando una maggiore tutela dei principi pentastellati, a cominciare da una partecipazione orizzontale più diffusa e da ...

