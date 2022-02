Grillo dopo l’incontro con Conte: «Abbiamo ripristinato il sistema immunitario del Movimento» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata di incontri a Roma per Beppe Grillo, nel tentativo di risolvere lo stallo nel M5s e provare a mettere tutti d’accordo dopo la sospensiva del tribunale di Napoli che, di fatto, ha azzerato i vertici del Movimento. Un provvedimento che arriva dopo settimane di fuoco per l’elezione del presidente della Repubblica che hanno esasperato gli animi dei grillini, con Giuseppe Conte sempre più distante da Luigi Di Maio. L’obiettivo di Grillo – che oggi ha fatto la spola tra studi legali e l’Hotel Parco dei Principi per incontrare l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, il ministro degli Esteri e l’ex premier – è quello di trovare un punto di caduta che soddisfi tutti. Al termine dell’incontro con Conte, uscendo dallo studio del notaio Luca Amato a ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata di incontri a Roma per Beppe, nel tentativo di risolvere lo stallo nel M5s e provare a mettere tutti d’accordola sospensiva del tribunale di Napoli che, di fatto, ha azzerato i vertici del. Un provvedimento che arrivasettimane di fuoco per l’elezione del presidente della Repubblica che hanno esasperato gli animi dei grillini, con Giuseppesempre più distante da Luigi Di Maio. L’obiettivo di– che oggi ha fatto la spola tra studi legali e l’Hotel Parco dei Principi per incontrare l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, il ministro degli Esteri e l’ex premier – è quello di trovare un punto di caduta che soddisfi tutti. Al termine delcon, uscendo dallo studio del notaio Luca Amato a ...

