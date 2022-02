Green pass, il governo va sotto due volte al Senato: passa l’emendamento per viaggiare dalle Isole senza certificato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il governo va sotto due volte a Palazzo Madama sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul Green pass: sono stati approvati due emendamenti in Aula al Senato nonostante il parere contrario dell’esecutivo. Si tratta dell’emendamento sulla possibilità di viaggiare dalle Isole senza avere il Green pass e di quello sulla possibilità di fare le feste “popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale”. Si tratta di due modifiche all’articolo due del provvedimento. Poco dopo la Lega ha chiesto la sospensione dei lavori in Aula per 25 minuti, per trovare un accordo su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilvaduea Palazzo Madama sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul: sono stati approvati due emendamenti in Aula alnonostante il parere contrario dell’esecutivo. Si tratta delsulla possibilità diavere ile di quello sulla possibilità di fare le feste “popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale”. Si tratta di due modifiche all’articolo due del provvedimento. Poco dopo la Lega ha chiesto la sospensione dei lavori in Aula per 25 minuti, per trovare un accordo su ...

