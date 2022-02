Green Pass, Costa: «Già da marzo penso si possa prevedere graduale allentamento» (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Credo che con la solita gradualità, con cui il governo ha introdotto tutta una serie di misure restrittive, ci avvieremo ad un allentamento delle misure». Così il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa si è espresso ai microfoni di Agorà su Rai 3 rispetto alla prospettiva che si possa arrivare ad una limitazione dell'uso del Green Pass. allentamento Green Pass, prima completare i booster Costa ha spiegato, in particolare, quali saranno i prossimi step da compiere affinché si possa arrivare ad un cambiamento delle cose. «Abbiamo - ha spiegato il sottosegretario - 48 milioni di italiani che si sono vaccinati, 35 milioni che hanno già ricevuto la fase booster. Dobbiamo completare questa fase. Abbiamo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Credo che con la solita gradualità, con cui il governo ha introdotto tutta una serie di misure restrittive, ci avvieremo ad undelle misure». Così il sottosegretario del Ministero della Salute Andreasi è espresso ai microfoni di Agorà su Rai 3 rispetto alla prospettiva che siarrivare ad una limitazione dell'uso del, prima completare i boosterha spiegato, in particolare, quali saranno i prossimi step da compiere affinché siarrivare ad un cambiamento delle cose. «Abbiamo - ha spiegato il sottosegretario - 48 milioni di italiani che si sono vaccinati, 35 milioni che hanno già ricevuto la fase booster. Dobbiamo completare questa fase. Abbiamo ...

