Green pass, Costa: «Da marzo possibile allentamento delle misure all’aperto» (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Da marzo si può prevedere un allentamento graduale del Green pass, ad esempio nei luoghi all’aperto». A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, oggi ospite di Agorà su Rai 3. «Abbiamo 48 milioni di italiani che si sono vaccinati, dobbiamo aggiungere 35 milioni che hanno già ricevuto dose booster. Dobbiamo completare la fase, quindi circa 12 milioni di concittadini che devono ricevere ancora con la terza dose e, se procediamo con questo ritmo di vaccinazioni, significa in un mese completare la somministrazione della terza dose», dice ancora il sottosegretario. «I dati ogni giorno ci dicono che fortunatamente c’è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d’emergenza non verrà ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Dasi può prevedere ungraduale del, ad esempio nei luoghi». A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea, oggi ospite di Agorà su Rai 3. «Abbiamo 48 milioni di italiani che si sono vaccinati, dobbiamo aggiungere 35 milioni che hanno già ricevuto dose booster. Dobbiamo completare la fase, quindi circa 12 milioni di concittadini che devono ricevere ancora con la terza dose e, se procediamo con questo ritmo di vaccinazioni, significa in un mese completare la somministrazione della terza dose», dice ancora il sottosegretario. «I dati ogni giorno ci dicono che fortunatamente c’è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d’emergenza non verrà ...

