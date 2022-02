Green pass, Andreoni: “Compito finito, si può togliere dal 31 marzo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Green pass è stato un stimolo alla vaccinazione, aveva come Compito principale proprio questo. Oggi con i dati sulle vaccinazioni che sono molto alti mi pare che abbia abbastanza completato il suo ruolo: gli irriducibili no vax non credo che si vaccineranno nei prossimi mesi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando le scelte di diversi paesi europei di allentare da subito le misure legate al certificato verde vaccinale. “Per questo credo che il suo Compito sia finito e oggettivamente in condizioni di ulteriore riduzione dell’epidemia si potrebbe togliere. Quando? Dopo il 31 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilè stato un stimolo alla vaccinazione, aveva comeprincipale proprio questo. Oggi con i dati sulle vaccinazioni che sono molto alti mi pare che abbia abbastanza completato il suo ruolo: gli irriducibili no vax non credo che si vaccineranno nei prossimi mesi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando le scelte di diversi paesi europei di allentare da subito le misure legate al certificato verde vaccinale. “Per questo credo che il suosiae oggettivamente in condizioni di ulteriore riduzione dell’epidemia si potrebbe. Quando? Dopo il 31 ...

Advertising

borghi_claudio : Dopo settembre mi ero ripromesso di non presentare e sottoscrivere alcun emendamento ai decreti covid e limitarmi a… - AndreaVenanzoni : Ho il green pass rafforzato ma questo non fa venire meno (anzi…) il disgusto legato alla idea di dover esibire un d… - MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fauci: «Gli Usa stanno uscendo dalla fase acuta della pandemia» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: ?? Quanto siete preparati sulle nuove regole? Mettetevi alla prova con il nostro quiz -