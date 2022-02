Grande Fratello Vip 6, giorno 150: commenti al live (Di giovedì 10 febbraio 2022) giorno 150 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022)150 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - giada95058082 : RT @boh2378: E niente… soleil non può non ribadire che lei e sophie sono l’unica vera coppia di questo grande fratello,lei DEVE farlo ogni… - titty_napoli : @alessiomagno1 sto arrivando a defolloware tanti giovani tifosi xche mi fa una tristezza incredibile.. leggere cert… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip: #DeliaDuran gli sfiora le labbra e poi… - caiolucinio : @mary922929 Perché il popolo è impegnato in altre priorità molto più importanti es: Sanremo,il calcio,grande fratel… -