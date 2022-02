Grande festa per Koulibaly a Napoli: “Sono qua, non vado via” – VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli, grade festa della comunità senegalese e dei tifosi del Napoli che hanno celebrato il Campione d’Africa. Koulibaly ha guidato da capitano il Senegal alla vittoria della Coppa d’Africa, segnando anche un rigore in finale. Ora Koulibaly è tornato a Napoli, al suo rientro a Capodichino ha trovato ad aspettarlo un gruppo di esponenti della comunità senegalese che lo hanno festeggiato con canti e balli. Un’accoglienza calorosa per Koulibaly che ha parlato con i presenti: “Sono veramente per questa accoglienza, fate piano perché Sono qui e non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli e Sono tranquillo. Ho visto tutti i ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidouè tornato a, gradedella comunità senegalese e dei tifosi delche hanno celebrato il Campione d’Africa.ha guidato da capitano il Senegal alla vittoria della Coppa d’Africa, segnando anche un rigore in finale. Oraè tornato a, al suo rientro a Capodichino ha trovato ad aspettarlo un gruppo di esponenti della comunità senegalese che lo hanno festeggiato con canti e balli. Un’accoglienza calorosa perche ha parlato con i presenti: “veramente per questa accoglienza, fate piano perchéqui e non parto, nonvia.tornato atranquillo. Ho visto tutti i ...

Advertising

IlContiAndrea : Sono le 22:18 e la serata scorre veloce, aria di grande festa, platea calda, artisti felici senza il peso della gar… - fanpage : 'Stasera spero in una grande festa comunque andrà. Alla fine è stato un bel Sanremo, con il pubblico, la musica è s… - napolipiucom : Grande festa per Koulibaly a Napoli: 'Sono qua, non vado via' - VIDEO #Koulibaly #napoli #NapoliInter… - Annalucealiber1 : Visto che oggi è un giorno di festa per tutti noi volevo ringraziare vuoi per avermi accolta con il vostro cuore ap… - FrancescoRoti : RT @mbmarino: Raga, stasera su RAI3, 'Una Vita, Cento Vite': un bel docufilm sulla vita della mitica Caterina Caselli, io l'ho visto alla F… -