Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Insisto sul tempismo, stiamo chiedendo con tutto il Parlamento un intervento rapido e incisivo. Il tempismo è tutto, anche solo qualche mese di ritardo e le aziende chiudono e la chiusura ha un costo sociale enorme, molto maggiore rispetto a un intervento al tempo giusto". Lo ha detto Enrico Letta, alla Can, invocando un intervento del Governo sul caro bollette e sul blocco dei crediti per bonus edilizi. "Il tempismo è necessario, bisogna intervenire subito e rapidamente, siamo fiduciosi, crediamo sia importante per dare fiducia. La ripresa c'è, e si stente, ma bisogna essere sicuri", ha aggiunto il leader del Pd.

EnricoLetta : Il #carobollette si abbatte su chi è più in difficoltà, il Governo deve agire la prossima settimana su lotta al car… - demagistris : Il Governo Draghi/Conte/Letta/Renzi/Salvini/Berlusconi/Speranza ha ottenuto un altro brillante risultato per il nos… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'necessario fare presto su bollette e bonus o costo sociale sarà più alto' -… - stefano11221494 : @EnricoLetta @cnanazionale Letta tu sei al governo… - GianandreaGorla : RT @TARTARUGHELIBE4: Draghi salvini letta CONTE Di Maio e tutti voi al GOVERNO QUESTA È TUTTA PER VOI -