**Governo: Letta, 'intervenire su bollette e bonus o ripresa a rischio'** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "In questo momento la ripresa è a rischio, ed è fondamentale dopo 2 anni di sistema bloccato per il Covid che sia una occasione da cogliere. E' a rischio per l'impressionante, inatteso ma assolutamente pesante aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dovuto a fattori esogeni che sta mettendo in crisi e in difficoltà il sistema". Lo ha detto Enrico Letta alla Cna. "L'altro motivo è legato alla questione bonus edilizi, che stanno funzionando e bene ma le difficoltà legate al blocco dei crediti stanno creando grandi problemi -ha proseguito il segretario del Pd-. Se siamo in grado di fare gli interventi che il governo ha promesso, e siamo fiduciosi, siamo in grado di guardare con fiducia al 2022". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "In questo momento laè a, ed è fondamentale dopo 2 anni di sistema bloccato per il Covid che sia una occasione da cogliere. E' aper l'impressionante, inatteso ma assolutamente pesante aumento dei costi delle materie prime, dell'energia, dovuto a fattori esogeni che sta mettendo in crisi e in difficoltà il sistema". Lo ha detto Enricoalla Cna. "L'altro motivo è legato alla questioneedilizi, che stanno funzionando e bene ma le difficoltà legate al blocco dei crediti stanno creando grandi problemi -ha proseguito il segretario del Pd-. Se siamo in grado di fare gli interventi che il governo ha promesso, e siamo fiduciosi, siamo in grado di guardare con fiducia al 2022".

