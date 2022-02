Governo al lavoro per trovare le risorse a sostegno della mobilità elettrica. Torneranno gli incentivi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tenuto incontro tra i ministri competenti per lo studio delle azioni e delle risorse da mettere in campo a sostegno del settore dell'auto, per il rilancio del compagno e il supporto alla transizione verso l'elettrico. Atteso un primo progetto di decreto per la prossima settimana, che dovrebbe contenere anche il ripristino degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche.... Leggi su dday (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tenuto incontro tra i ministri competenti per lo studio delle azioni e delleda mettere in campo adel settore dell'auto, per il rilancio del compagno e il supporto alla transizione verso l'elettrico. Atteso un primo progetto di decreto per la prossima settimana, che dovrebbe contenere anche il ripristino degliper l'acquisto di auto elettriche....

Advertising

matteosalvinimi : Dal mondo dell'edilizia arriva la richiesta di modificare la norma del decreto Sostegni ter sulla cessione del cred… - GassmanGassmann : La comunità europea, considera GAS e NUCLEARE investimenti SOSTENIBLI…NON lo sono.Le RINNOVABILI sono sostenibili e… - fattoquotidiano : COSA DICONO I DATI SULLA RIPRESA La grande stampa e il governo in estasi per il +6,5% del Pil nel 2021, ma resta s… - _Alessandria_ : RT @pbecchi: L’ultimo decreto del Governo contiene disposizioni fortemente discriminatorie anche nei confronti di cittadini russi che per… - ValentinaSaini : In #Spagna il governo di sinistra presieduto da Pedro Sánchez ha approvato la riforma del #lavoro che alza il salar… -