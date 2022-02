Goldaniga: «Il Cagliari mi seguiva da due anni. Avevo dato la parola» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goldaniga: «Il Cagliari mi seguiva da due anni. Ho dato la parola a Capozucca e Giulini». Le dichiarazioni del centrale Edoardo Golganiga è intervenuto su Radiolina per commentare alcuni retroscena sul suo approdo al Cagliari. Le sue parole. LA CHIAMATA – «Io ho parlato con il direttore a metà novembre, e mi disse che c’era la possibilità che potessi venire a gennaio. Aspettavo una chiamata importante. Da quando ho saputo dell’interessamento del Cagliari, ho guardato tutte le partite. La squadra è forte e si vedeva. Il nostro percorso è lungo e sarà difficile. Due anni fa, quando ero andato a Genova, c’era l’interessamento del Cagliari. Poi dopo non si era più fatto nulla ed ero ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022): «Ilmida due. Holaa Capozucca e Giulini». Le dichiarazioni del centrale Edoardo Golganiga è intervenuto su Radiolina per commentare alcuni retroscena sul suo approdo al. Le sue parole. LA CHIAMATA – «Io ho parlato con il direttore a metà novembre, e mi disse che c’era la possibilità che potessi venire a gennaio. Aspettavo una chiamata importante. Da quando ho saputo dell’interessamento del, ho guartutte le partite. La squadra è forte e si vedeva. Il nostro percorso è lungo e sarà difficile. Duefa, quando ero ana Genova, c’era l’interessamento del. Poi dopo non si era più fatto nulla ed ero ...

