Gol in trasferta, la Coppa Italia non segue le regole della Uefa: ecco il regolamento (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milan–Inter la prima semifinale di Coppa Italia 2021/2022. Questa sera si giocheranno gli ultimi quarti di Coppa Italia, che decreteranno le altre due semifinaliste di questa competizione. Atalanta-Fiorentina alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, mentre Juventus-Sassuolo alle 21 sul campo dell'Allianz Stadium di Torino. Le semifinali saranno composte da sfide secche e rimarrà in vigore la regola del gol in trasferta che vale doppio, norma che invece la Uefa ha cancellato da tutte le sue competizioni a partire da questa stagione. In caso di parità di reti segnate in entrambe le seminali, andrà in finale la squadra che avrà messo a segno il maggior numero di reti in trasferta. Il regolamento afferma: "Ottiene la qualificazione alla finale la ...

