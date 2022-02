“Gol da annullare”: Atalanta-Fiorentina nel caos, scoppia la polemica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Ieri sera è andata in scena una spettacolare partita di Serie A tra Atalanta e Fiorentina, terminata 3-3. La partita è stata caratterizzata da grandi emozioni, soprattutto nel finale: al 90°+4 il difensore serbo Nikola Milenkovic ha segnato il gol del definitivo pareggio, ma il suo goal è stato annullato per fuorigioco commesso da Umberto Marino, giocatore dell'Atalanta. Questa decisione non è stata accolta molto bene dai tifosi della Fiorentina, che hanno iniziato a lanciare oggetti contro le telecamere di Mediaset.? ATLANTA - La Fiorentina finisce nel caos e polemiche arbitrali. Lo sfogo di Orobics contro il microfono Mediaset è arrivato dopo la partita. Il 2-3 è tanto spettacolare quanto rumoroso. La Fiorentina compie l'impresa a Bergamo e supera ... Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Ieri sera è andata in scena una spettacolare partita di Serie A tra, terminata 3-3. La partita è stata caratterizzata da grandi emozioni, soprattutto nel finale: al 90°+4 il difensore serbo Nikola Milenkovic ha segnato il gol del definitivo pareggio, ma il suo goal è stato annullato per fuorigioco commesso da Umberto Marino, giocatore dell'. Questa decisione non è stata accolta molto bene dai tifosi della, che hanno iniziato a lanciare oggetti contro le telecamere di Mediaset.? ATLANTA - Lafinisce nele polemiche arbitrali. Lo sfogo di Orobics contro il microfono Mediaset è arrivato dopo la partita. Il 2-3 è tanto spettacolare quanto rumoroso. Lacompie l'impresa a Bergamo e supera ...

sportli26181512 : Rabbia Atalanta, Gasp non parla. Marino: 'Gol di Milenkovic da annullare. E i rigori...': Rabbia Atalanta, Gasp non… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Coppa Italia, Atalanta - Fiorentina. Rabbia Dea, Gasperini non parla. Marino: 'Gol di #Milenkovic da annullare. E i rigori… - Gazzetta_it : Coppa Italia, Atalanta - Fiorentina. Rabbia Dea, Gasperini non parla. Marino: 'Gol di #Milenkovic da annullare. E i… - LelliAlessandro : @CB_Ignoranza Hanno provato a rubarla in tutti i modi, #atalanta vergognosa Arbitraggio ancora peggio -Espulsione… - SimoneBrisi : Se il difensore, colpendo la palla, effettua una giocata volontaria, rimette in gioco il giocatore inizialmente fuo… -