Gmail, come attivare la nuova interfaccia grafica: ecco cosa cambia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gmail. Già qualche tempo fa era stato annunciato con una certa fierezza da parte del Team di Google. L’interfaccia del gestionale mail più amato di tutti cambierà e vestirà nuovi panni. Il nuovo layout di Gmail è finalmente arrivato, anche se non per tutti. Già dalla giornata di ieri, infatti, è possibile beneficiare delle innovazioni grafiche e funzionali che vengono proposte dall’aggiornamento. Le modifiche oltre a rendere l’interfaccia più smart ed agevole, cambierà di molto anche la grafica. E con il cambiamento di Gmail, a catena cambieranno anche tutti gli strumenti di cui è munito: Google Chat, Meet e Spaces, che saranno integrati definitivamente in Gmail. Leggi anche: Google Maps, novità in arrivo su Roma: nuove mappe dettagliate con info su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022). Già qualche tempo fa era stato annunciato con una certa fierezza da parte del Team di Google. L’del gestionale mail più amato di tutti cambierà e vestirà nuovi panni. Il nuovo layout diè finalmente arrivato, anche se non per tutti. Già dalla giornata di ieri, infatti, è possibile beneficiare delle innovazioni grafiche e funzionali che vengono proposte dall’aggiornamento. Le modifiche oltre a rendere l’più smart ed agevole, cambierà di molto anche la. E con ilmento di, a catena cambieranno anche tutti gli strumenti di cui è munito: Google Chat, Meet e Spaces, che saranno integrati definitivamente in. Leggi anche: Google Maps, novità in arrivo su Roma: nuove mappe dettagliate con info su ...

Advertising

CorriereCitta : Gmail, come attivare la nuova interfaccia grafica: ecco cosa cambia - computermente : Gmail, oggi la nuova interfaccia: come attivarla - homerisntreal : ora mi arriveranno come minimo 150 mail da Amazon, mailing list varie, newsletters, pubblicità, e tutte le volte ch… - RomanaMarin1 : RT @macitynet: Nuova interfaccia Gmail, come attivarla da subito - luca0577 : Nuova interfaccia Gmail, come attivarla da subito. -