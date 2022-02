Giulia De Lellis, peggioramento di salute per lei: “problemini al cuore” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La salute di Giulia De Lellis sembra in bilico dopo aver affrontato il Covid. Ora si pensa abbia dei problemi al cuore. La ragazza ventiseienne si racconta ogni giorno su Instagram e lo fa parlando di ogni dinamica della sua vita. L’influencer Giulia De Lellis, ultimamente, sta disquisendo sul social dei problemi salutari rilevati dopo aver avuto il Covid. Non è l’unica persona ad aver riscontrato delle complicazioni, come è avvenuto anche con i vaccini. Ognuno, ha affrontato queste due fasi in modo diverso e lei sembra far parte di quella minoranza che le ha subite gravemente. Giulia De Lellis durante una sfilata alla Settimana della moda di Milano (GettyImages)La sua avventura nella televisione italiana è partita dal programma che ... Leggi su topicnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) LadiDesembra in bilico dopo aver affrontato il Covid. Ora si pensa abbia dei problemi al. La ragazza ventiseienne si racconta ogni giorno su Instagram e lo fa parlando di ogni dinamica della sua vita. L’influencerDe, ultimamente, sta disquisendo sul social dei problemi salutari rilevati dopo aver avuto il Covid. Non è l’unica persona ad aver riscontrato delle complicazioni, come è avvenuto anche con i vaccini. Ognuno, ha affrontato queste due fasi in modo diverso e lei sembra far parte di quella minoranza che le ha subite gravemente.Dedurante una sfilata alla Settimana della moda di Milano (GettyImages)La sua avventura nella televisione italiana è partita dal programma che ...

